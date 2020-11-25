В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку

Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться.

Вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться.

Как передает Report, об этом заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн сессии вопросов и ответов на официальном аккаунте ВОЗ в Twitter .

"Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий. Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", - сказал он.

Конингс подчеркнул, что если удастся найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей и создавать более эффективные вакцины и лекарства.

По его словам, в настоящее время проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. И в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

"Мы знаем, что в некоторой степени заражению вирусом подвержены кошки и в какой-то степени собаки. Если вирус будет циркулировать среди нас в ближайшем будущем, будет хорошей идеей вакцинировать их. Ряд домашних животных также подвержены заражению, но не так как норки… Они не заболевают, они не могут легко передать вирус, но они могут заразиться", - добавил эксперт.