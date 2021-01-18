В ВОЗ рассказали, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными

Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни.

Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "Российской газете".

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - отметила Вуйнович изданию.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода. Как сообщала в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter на странице ВОЗ, эксперт организации Мария ван Керкхове, у большинства заразившихся симптомы развиваются через пять-шесть дней после инфицирования.