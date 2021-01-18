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В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 Пандемия коронавируса может пойти на спад
Здоровье
18 января 2021 г. 10:17

Пандемия коронавируса может пойти на спад. Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович "Российской газете".

По ее словам, единого мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году, нет, однако пандемия не закончится, а вирус не уйдет.

Вуйнович отметила, что последние новости о вакцинах вселили надежду и специалисты "начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче".

Она напомнила, что все большее количество стран двигаются к массовой вакцинации против или даже уже приступили к ней. Вакцины, пояснила представитель организации, могут положить конец пандемии, но они не решат всех проблем. Помимо этого, необходимо по-прежнему предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции и снижения смертности, нося маски, соблюдая гигиену, а также не забывать и о других правилах, добавила Вуйнович.

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