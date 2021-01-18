В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса может пойти на спад

Пандемия коронавируса может пойти на спад. Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович "Российской газете".

По ее словам, единого мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году, нет, однако пандемия не закончится, а вирус не уйдет.

Вуйнович отметила, что последние новости о вакцинах вселили надежду и специалисты "начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче".

Она напомнила, что все большее количество стран двигаются к массовой вакцинации против или даже уже приступили к ней. Вакцины, пояснила представитель организации, могут положить конец пандемии, но они не решат всех проблем. Помимо этого, необходимо по-прежнему предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции и снижения смертности, нося маски, соблюдая гигиену, а также не забывать и о других правилах, добавила Вуйнович.