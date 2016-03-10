​В Учебно-терапевтической клинике АМУ скончался 5-летний ребенок

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) скончался 5-летний житель поселка Говсаны Сураханского района Омар Фаталиев.

Об этом Report сообщил отец О.Фаталиева Фамиль Фаталиев.

По его словам, 4 марта состояние ребенка внезапно ухудшилось: "Вечером он съел макароны в форме ракушек. Ночью сына стошнило. На следующее утро мы не отвели его в детский сад, так как у Омара была температура. В субботу мы повели его в детскую поликлинику, где сыну сделали укол. Вместе с нами ребенок пешком вернулся домой. Он чувствовал себя нормально. В воскресенье ночью у него вновь поднялась температура и появилась рвота. Нам пришлось вызвать врачей скорой медицинской помощи. Приехавшие медики осмотрели Омара и сказали, что его нужно госпитализировать. Мы увезли мальчика в Амирджанскую объединенную городскую больницу, так как мы живем в Сураханском районе. Однако там не смогли оказать помощь и нам пришлось увезти малыша в Бакинский клинический медицинский центр №1. Там ребенку сделали рентген, УЗИ, его полностью осмотрели. Сказали, что необходимости в осмотре хирурга нет и выяснить недуг не удается.

Нас направили во вторую Детскую клиническую больницу имени Караева. Там Омара поместили в реанимационное отделение, где ребенок потерял сознание".

Во второй Детской клинической больнице имени Караева нам сказали, что в желудке ребенка есть сгусток крови: "Кровь собрали в шприц и я увез его в лабораторию. Результаты я представил врачу. Мой сын в течение суток оставался в этой больнице в коме. Врачи сказали, что лечения нет... Потом мы приехали в Учебно-терапевтическую клинику АМУ. Ребенка подключили к аппарату. На следующий день малышу стало немного лучше, давление нормализовалось. Однако он по-прежнему находился в коме. Вчера нам сказали, что Омар не может дышать и заявили, что его подключат к специальному аппарату. Затем сказали, что мозг ребенка не выдерживает этого, и таким образом наш малыш скончался. После смерти Омара ко мне подошли и сказали, что мой долг составляет 750 манатов и заявили, что 350 манатов из этой суммы мне уступают, а оставшиеся 400 манатов я должен заплатить. Хотя я положил на депозит 1 000 манатов. После окончания средств на депозите ребенок скончался..."

Что же касается диагноза, от которого скончался Омар, Ф.Фаталиев заявил, что им ничего не сказали по этому поводу: "Сказали, что у ребенка пневмония, затем перечислили другие диагнозы, однако ничего конкретного сказать не смогли".

Как заявили Report в Учебно-терапевтической клинике АМУ, Фаталиев Омар Фамиль оглу впал в кому во второй Детской клинической больнице имени Караева: "По настоянию родителей ребенка приняли в Учебно-терапевтическую клинику АМУ. Из-за тяжелого состояние малыша спасти его врачам не удалось".

В информации, полученной Report из министерства здравоохранения, отмечается, что по факту правоохранительными органами ведется расследование.