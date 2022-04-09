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В Тертере пастух подорвался на мине

В Тертере пастух подорвался на мине В Теретреском районе на мине подорвался пастух.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 14:24
В Тертере пастух подорвался на мине

В Теретреском районе на мине подорвался пастух.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 апреля.

Как сообщила Report завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə çoban minaya düşüb, ayaqları amputasiya olunub

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