В Тертере пастух подорвался на мине

В Теретреском районе на мине подорвался пастух.

В Теретреском районе на мине подорвался пастух.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 апреля.

Как сообщила Report завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова, житель села Хойлу Геранбойского района Гасанов Эльнур Тофик оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с травматической ампутацией обеих ног ниже колена.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.