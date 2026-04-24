В TƏBİB назвали приоритетом укрепление доверия к здравоохранению

Обеспечение удовлетворенности граждан и укрепление доверия к системе здравоохранения остаются ключевыми приоритетами деятельности TƏBİB.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Эльнур Хидаятоглу.

По его словам, в последние годы система здравоохранения Азербайджана вступила в новый этап развития, что проявляется по ряду направлений. "В первую очередь предприняты важные шаги по защите здоровья населения и обеспечению качественных и доступных медицинских услуг", - отметил он.

Хидаятоглу подчеркнул, что в рамках обязательного медицинского страхования значительно расширен пакет услуг, что привело к заметному увеличению объема медицинской помощи, оказываемой гражданам.