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В США начали испытания вакцины от разных штаммов коронавируса

В США начали испытания вакцины от разных штаммов коронавируса Американская фармацевтическая компания Gristone и Манчестерский университет начали клинические испытания одной из первых в мире вакцин против нескольких штаммов COVID-19
Здоровье
20 сентября 2021 г. 22:15
В США начали испытания вакцины от разных штаммов коронавируса

Американская фармацевтическая компания Gristone и Манчестерский университет начали клинические испытания одной из первых в мире вакцин против нескольких штаммов COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Факультета биологии, медицины и здравоохранения Манчестерского университета.

"Разработчики вакцины утверждают, что препарат под названием GRT-R910 может усилить иммунный ответ вакцин от COVID-19 первого поколения к более широкому спектру вариантов вируса Sars-Cov-2, который вызывает COVID-19. GRT-R910 — самоусиливающаяся иРНК вакцина второго поколения от SARS-CoV-2, которая вырабатывает антитела как спайковому белку, так и к другим", — рассказали в пресс-службе университета.

Отмечается, что подобная вакцина дает возможность снизить дозу получаемой вакцины от COVID-19 и исключить ревакцинацию, так как она способна обеспечить долгосрочную иммунную реакцию на различные варианты вируса.

"Вакцина стимулирует специальные иммунные клетки (CD8+T), а также антитела, которые могут нейтрализовать вирус и не допустить его сцепления с клеткой и ее заражения. Разработчики надеются, что эта технология позволит выработать стойкий иммунитет, в том числе у пожилых и у лиц из группы риска", — рассказали в исследовательском учреждении.

Исследования будут проводиться в Национальном институте исследований в области здравоохранения Манчестерского центра клинический исследований и фонда Национальной системы здравоохранения Манчестерского университета.

Первый укол исследуемой вакцины был сделан 63-летнему пенсионеру Эндрю Кларку, а вслед за этим его 64-летней супруге Хэлен. Разработчики вакцины собираются привлечь 20 волонтеров, первые данные исследования вакцины ожидаются к началу 2022 года.

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