В Швеции обнаружили новую мутацию "омикрон"-штамма

Новая мутация "омикрон"-штамма была обнаружена в Академической лаборатории в городе Упсале.

Новая мутация "омикрон"-штамма была обнаружена в Академической лаборатории в городе Упсале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Upsala Nya Tidning.

Подвариант был зарегистрирован в пятницу у трех человек, он получил название BA.2. Пока об этой мутации известно очень мало. "У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом", - пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель.

По его словам, в Упсале может быть больше случаев BA.2. Поскольку новый подвариант требует более глубокого секвенирования, то есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен

Мутация ранее была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте, где за короткое время распространилась очень широко. Но пока еще рано говорить о том, является ли новый подвариант более опасным или будет ли он быстро распространяться в Швеции.