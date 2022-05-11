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В семенах перца, привезенных из Нидерландов, обнаружен вирус  

В семенах перца, привезенных из Нидерландов, обнаружен вирус   Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе осмотра семян перца, импортируемых в нашу страну из Королевства Нидерландов, принадлежащих компании “Monsanto Holland BV”, обнаружили в партии продукта вирус коричневой гнили (
Здоровье
11 мая 2022 г. 15:24
В семенах перца, привезенных из Нидерландов, обнаружен вирус  

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе осмотра семян перца, импортируемых в нашу страну из Королевства Нидерландов, принадлежащих компании “Monsanto Holland BV”, обнаружили в партии продукта вирус коричневой гнили (“Tomato brown rugose fruit virus”).

Как сообщили Report в АПБА, по данному факту приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

Попадание в торговую сеть 14,9 кг семян перца было предотвращено, и продукция была уничтожена. Об этом было направлено уведомление в соответствующее ведомство страны-производителя.

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Версия на азербайджанском языке Niderlanddan gətirilən bibər toxumunda virus aşkarlanıb

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