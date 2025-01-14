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АПБА: В продуктах питания из Ирана обнаружены запрещенные ГМО

АПБА: В продуктах питания из Ирана обнаружены запрещенные ГМО В ряде продуктов, импортированных из Ирана в Азербайджан, обнаружены ГМО 
Здоровье
14 января 2025 г. 15:44
АПБА: В продуктах питания из Ирана обнаружены запрещенные ГМО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило запрещенные генетически модифицированные организмы (ГМО) в ряде продуктов питания, импортируемых из Ирана.

Как сообщили Report в АПБА, нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий.

Образцы нескольких партий продукции, импортированной из Ирана, были отобраны и протестированы в лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана. По результатам испытаний в продуктах было обнаружено содержание ГМО.

"По фактам приняты необходимые меры в соответствии с законодательством. АПБА предупреждает предпринимателей, работающих в этой сфере, и еще раз подчеркивает, что импорт ГМ-продуктов питания в Азербайджан недопустим. Попытки незаконного ввоза таких продуктов в страну будут решительно пресекаться, и будут приниматься строгие меры в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в заявлении.

В агентстве напомнили, что согласно законодательству Азербайджана, ввоз в страну, производство и оборот генетически модифицированных растений, сельскохозяйственных растительных материалов, созданных методами современной биотехнологии и генной инженерии, а также пищевых продуктов, произведенных с использованием генетического материала ГМ-растений, запрещены законом.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana gətirilən bir sıra məhsullarda GMO aşkarlanıb

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