В РФПИ заявили о высоком росте антител комбинации "Спутника" и AstraZeneca в Азербайджане

Предварительные исследования комбинации вакцин против коронавируса "Спутник лайт" и AstraZeneca в Азербайджане показали высокий рост антител у испытуемых.

Предварительные исследования комбинации вакцин против коронавируса "Спутник лайт" и AstraZeneca в Азербайджане показали высокий рост антител у испытуемых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - указано в сообщении РФПИ.

Отмечается, что данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго - "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.