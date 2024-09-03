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В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались

В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались В августе в отделение токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) поступили 103 человека с отравлениями.
Здоровье
3 сентября 2024 г. 12:24
В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались

В августе в отделение токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) поступили 103 человека с диагнозом отравление.

Как сообщает Report, из них 34 человека отравились лекарствами, 28 – уксусной кислотой, 12 – химическими веществами, 1 – алкогольным напитком, 2 – фосфорорганическими соединениями.

В отделение также поступили 16 человек, которые пострадали от укуса змей, 7 – с аллергической реакцией, 2 – с отравлением родентицидами, один – с ботулизмом.

По данным Центра, несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека (две женщины и двое мужчин), отравившиеся уксусной кислотой.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə səbəbilə 103 nəfər qəbul edilib, 4-ü ölüb

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