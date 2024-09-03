В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались

В августе в отделение токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) поступили 103 человека с отравлениями.

В августе в отделение токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) поступили 103 человека с диагнозом отравление.

Как сообщает Report, из них 34 человека отравились лекарствами, 28 – уксусной кислотой, 12 – химическими веществами, 1 – алкогольным напитком, 2 – фосфорорганическими соединениями.

В отделение также поступили 16 человек, которые пострадали от укуса змей, 7 – с аллергической реакцией, 2 – с отравлением родентицидами, один – с ботулизмом.

По данным Центра, несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека (две женщины и двое мужчин), отравившиеся уксусной кислотой.