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    66 человек пострадали от пищевого отравления в прошлом месяце, один пострадавший скончался

    В сентябре в Азербайджане зарегистрированы 2 факта ботулизма

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Азербайджане зарегистрировано 39 случаев пищевого отравления.

    Об этом Report сообщил завотделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

    По его словам, в сентябре от пищевого отравления пострадали 66 человек.

    Завотделом отметил, что в прошлом месяце в стране зарегистрировано 2 факта ботулизма: "В результате пострадали 2 человека. Один из них скончался, отравившись домашней заготовкой. Случай произошел в Баку".

    Отметим, что в августе зарегистрировано 91 пищевое отравление, в результате пострадали 187 человек.

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