66 человек пострадали от пищевого отравления в прошлом месяце, один пострадавший скончался

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Азербайджане зарегистрировано 39 случаев пищевого отравления.

Об этом Report сообщил завотделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, в сентябре от пищевого отравления пострадали 66 человек.

Завотделом отметил, что в прошлом месяце в стране зарегистрировано 2 факта ботулизма: "В результате пострадали 2 человека. Один из них скончался, отравившись домашней заготовкой. Случай произошел в Баку".

Отметим, что в августе зарегистрировано 91 пищевое отравление, в результате пострадали 187 человек.