В праздничные дни отравились 142 человека

В праздничные дни (с 31 декабря до 5 января) в Клинический медицинский центр (КТМ) поступило 142 обращения с подозрением на отравление.

В праздничные дни (с 31 декабря до 5 января) в Клинический медицинский центр (КТМ) поступило 142 обращения с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 13 человек были помещены в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии, а 129 человек были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.

Из 13 госпитализированных (5 женщин, 3 мужчины, 5 детей) пять человек отравились угарным газом, трое - лекарствами, один - уксусом, двое - этиловым спиртом, у двоих же - аллергия. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь одной из них (женщины) не удалось.

У остальных 36 обратившихся факт отравления не выявлен.