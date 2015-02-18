​В правоохранительные органы поступило обращение в связи с видео об увеличении массы куриного мяса путем инъекций

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Распространенное в социальных сетях видео об увеличении массы куриного мяса путем инъекций не имеет отношения к местным предприятиям. Эта информация диверсионного характера. В связи с данным вопросом уже поступило обращение в правоохранительные органы. В ближайшее время выяснится, кто и с какой целью распространил это видео". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Республиканского общества птицеводов Айдын Велиев на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, птицеводческие фабрики в Азербайджане оснащены самыми последними технологиями и оборудованием ведущих компаний развитых стран: "Поэтому на этих предприятиях санитарно-гигиенические нормы соблюдаются на высочайшем уровне".

А.Велиев отметил, что в Азербайджане существует 47 местных предприятий по производству куриного мяса: "Контроль над ними осуществляют Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патенту, Центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства. Бригада ветеринарных врачей также держит их деятельность под контролем. Здесь не может быть и речи о несоответствии стандартам".

Он также отметил, что производство куриного мяса в прошлом году составило 99,4 тыс. тонн: "Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2010 годом. В то же время, производство промышленным способом выросло в 3 раза и составило 64,1 тыс. тонн. За этот период производство яиц выросло в 1,3 раза, составив в 2014 году 1,6 млрд. штук".