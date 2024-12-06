В ноябре в КМЦ поступили 104 человека с отравлением, пятеро скончались

В ноябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 104 человека с признаками отравления.

В ноябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 104 человека с признаками отравления.

Как сообщили Report из центра, из них 38 человек отравились лекарствами, 34 - уксусной кислотой, 14 - угарным газом.

Также 8 человек поступили с ботулизмом, 4 - с отравлением грибами, 3 - с аллергической реакцией, 1 - с отравлением этанолом, один крысиным ядом, еще один - химическим веществом. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, 99 человек отпущены домой на амбулаторное лечение.

Несмотря на усилия врачей, 5 человек (трое мужчин и две женщины) скончались. Смерти были зарегистрированы от ботулизма, отравления уксусной кислотой и этанолом.