В НАР изъяли из продажи более 19,5 тыс. упаковок мороженого из-за опасных энтеробактерий в составе

В НАР изъяли из продажи более 19,5 тыс. упаковок мороженого из-за опасных энтеробактерий в составе

В Нахчыванской Автономной Республике изъяли из продажи более 19,5 тыс. единиц мороженого из-за подозрений о наличии в составе опасных энтеробактерий.

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В Нахчыванской Автономной Республике изъяли из продажи более 19,5 тыс. упаковок мороженого из-за подозрений о наличии в составе опасных энтеробактерий. Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности НАР. Согласно информации, агентство предупредило руководителей торговых сетей об отзыве из продажи нескольких партий мороженого. Было принято решение об уничтожении в общей сложности 19 560 упаковок продукции, включая 9 240 штук ванильного эскимо под торговой маркой "Qoşa qapı", 7 440 штук ванильного пломбира под торговой маркой "İçərişəhər" и 2 880 штук сливочного мороженого под торговой маркой "Yolka". Подпишитесь на наш Telegram канал