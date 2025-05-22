В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом

В Нахчыванской Автономной Республике семь человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

В Нахчыванской Автономной Республике семь человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявила врач Центра инфекционных заболеваний Нахчывана Назмин Аллахвердиева.

По ее словам, пациенты поступили с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и общую слабость. Их состояние оценивалось как средней тяжести, после оказания медицинской помощи все были отпущены домой.

Установлено, что причиной отравления стало употребление фастфуда.

По информации Агентства продовольственной безопасности Нахчывана, случаи отравления были зафиксированы в заведении общепита Kassap dönər. Сотрудники агентства провели проверку, взяли образцы продукции и направили их в лабораторию.

По факту проводится расследование.