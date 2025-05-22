О нас

В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом

В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом В Нахчыванской Автономной Республике семь человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
Здоровье
22 мая 2025 г. 13:29
В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом

В Нахчыванской Автономной Республике семь человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявила врач Центра инфекционных заболеваний Нахчывана Назмин Аллахвердиева.

По ее словам, пациенты поступили с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и общую слабость. Их состояние оценивалось как средней тяжести, после оказания медицинской помощи все были отпущены домой.

Установлено, что причиной отравления стало употребление фастфуда.

По информации Агентства продовольственной безопасности Нахчывана, случаи отравления были зафиксированы в заведении общепита Kassap dönər. Сотрудники агентства провели проверку, взяли образцы продукции и направили их в лабораторию.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda kütləvi qida zəhərlənməsi olub, dönərxananın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
15 мая 2025 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi