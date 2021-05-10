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В мире за сутки выявили более 786 тыс. заразившихся COVID-19

В мире за сутки выявили более 786 тыс. заразившихся COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 157,28 млн, увеличившись за сутки более чем на 786 тыс
Здоровье
10 мая 2021 г. 00:17
В мире за сутки выявили более 786 тыс. заразившихся COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 157,28 млн, увеличившись за сутки более чем на 786 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество погибших возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,27 млн.

Так, в ВОЗ поступила информация о 157 289 118 инфицированных и 3 277 272 умерших. Число заразившихся увеличилось на 786 943, летальных исходов - на 12 994.

Более 53 процента случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (424 052), на втором месте - Северная и Южная Америка (198 096), на третьем - Европа (107 253).

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