В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 612 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,78 млн, увеличившись за сутки более чем на 612 тыс

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,78 млн, увеличившись за сутки более чем на 612 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс.

На сегодняшний день в ВОЗ поступили сведения о 125 781 957 инфицированных и 2 759 432 умерших. Число заразившихся увеличилось на 612 369, погибших - на 10 590.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (255 773), на втором месте - Северная и Южная Америка (222 213), на третьем - Юго-Восточная Азия (71 708).

Отметим, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а 30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.