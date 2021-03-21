В мире суточный рост числа COVID-19 превысил 513 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 513 тыс

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,52 млн, увеличившись за сутки более чем на 513 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9 тыс., превысив 2,7 млн.

На сегодняшний день в ВОЗ поступили сведения о 122 524 424 инфицированных и 2 703 620 умерших. Число заразившихся увеличилось на 513 797, погибших - на 9 984.

Более 40% случаев инфицирования за минувшие сутки, приходятся на Европу (206 504), на втором месте - Северная и Южная Америка (202 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 988).