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В мире ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем

В мире ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на сегодняшний день выросло до 261 млн 87 тыс. 872.
Здоровье
28 ноября 2021 г. 12:28
В мире ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на сегодняшний день выросло до 261 млн 87 тыс. 872.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 195 тыс. 232 человека.

В США выявлено 48 млн 202 тыс. 463 случаев COVID-19, умерли 776 536 пациентов. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 572 тыс. 523, скончались 468 554 человек. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 22 млн 76 тыс. 863 заболевших и 614 186 случаев летального исхода.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət gündən-günə ağırlaşır

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