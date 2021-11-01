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В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса

В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7 млрд. Более половины из них приходится на три страны - Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд).
Здоровье
1 ноября 2021 г. 05:52
В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 7 млрд. Более половины из них приходится на три страны - Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд).

Как передает Report, об этом свидетельствуют официальные заявления властей и статистики СМИ.

На данный момент людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от COVID-19. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

При этом темпы вакцинации в мире снижаются - предыдущий млрд прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней.

В ОАЭ и на Мальте привиты уже более 90% жителей. А в таких государствах, как Португалия, Куба, Чили, Исландия, Камбоджа, Катар, Испания, Сингапур, Бруней и Южная Корея хотя бы одним компонентом привились уже более 80% населения.

В Азербайджане, согласно данным оперативному штабу при Кабинете министров, на сегодняшний день привито 9 660 868, из них первую дозу вакцины получили 5 258 418, две дозы - 4 402 450 человек.

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

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