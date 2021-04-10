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В мире растет смертность от коронавируса

В мире растет смертность от коронавируса Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,3 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 747 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 10 января
Здоровье
10 апреля 2021 г. 22:50
В мире растет смертность от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,3 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 747 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 10 января.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,5 тыс., превысив 2,9 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 134 308 070 инфицированных и 2 907 944 умерших. Число заразившихся увеличилось на 747 219, погибших - на 13 556.

Более трети случаев инфицирования за минувшие сутки, приходится на Европу (255 787), на втором месте - Северная и Южная Америка (248 442), на третьем - Юго-Восточная Азия (159 624).

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