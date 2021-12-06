В мире от COVID-19 скончались 5,25 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 265 854 752.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 265 854 752.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 255 648 человек.

США, Индия и Бразилия возглавляют список стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 49 085 361 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 788 363.

Далее идет Индия с показателями в 34 641 561 и 473 537 соответственно.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 143 091 заболевший, из них умерли 615 636 человек.