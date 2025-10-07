В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось очередное заседание Рабочей группы по "Организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минздрав.

На заседании, проведенном под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева с участием представителей соответствующих государственных структур, были обсуждены повестка дня и вопросы организации медицинского обслуживания в рамках "Первой Государственной программы по Великому возвращению".

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по формированию единой стратегии, рассмотрены подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, а также вопросы создания современной медицинской инфраструктуры, ее оснащения и подготовки кадров.

Кроме того, в рамках "Второй Государственной программы по Великому возвращению" были обсуждены планы организации медицинского обслуживания, стратегические цели и направления деятельности для обеспечения населения комплексной, доступной и качественной медицинской помощью в соответствии с процессом заселения освобожденных территорий. Определены дальнейшие шаги и даны соответствующие поручения.