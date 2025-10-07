Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    • 07 октября, 2025
    • 18:05
    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось очередное заседание Рабочей группы по "Организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минздрав.

    На заседании, проведенном под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева с участием представителей соответствующих государственных структур, были обсуждены повестка дня и вопросы организации медицинского обслуживания в рамках "Первой Государственной программы по Великому возвращению".

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по формированию единой стратегии, рассмотрены подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, а также вопросы создания современной медицинской инфраструктуры, ее оснащения и подготовки кадров.

    Кроме того, в рамках "Второй Государственной программы по Великому возвращению" были обсуждены планы организации медицинского обслуживания, стратегические цели и направления деятельности для обеспечения населения комплексной, доступной и качественной медицинской помощью в соответствии с процессом заселения освобожденных территорий. Определены дальнейшие шаги и даны соответствующие поручения.

    Минздрав Азербайджана освобожденные территории медицинские услуги
    Фото
    Səhiyyə Nazirliyində azad edilmiş ərazilərin tibbi xidmətinin təşkili ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Последние новости

    18:41

    Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днем

    В регионе
    18:39
    Фото

    Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    18:34

    Глава МИД Сирии завтра отправится в Турцию

    В регионе
    18:27

    В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    18:27

    Сабир Ахмедов: Азербайджан создает современную модель возвращения вынужденных переселенцев

    Внешняя политика
    18:17

    ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    18:08
    Фото

    В Баку проходит выставка халяльной продукции

    Бизнес
    18:05
    Фото

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    Лента новостей