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В Минздрав представили документы 82 пластических хирурга

В Минздрав представили документы 82 пластических хирурга За последний месяц в Азербайджане 82 пластических хирурга подали документы Министерство здравоохранения.
Здоровье
31 января 2025 г. 17:55
В Минздрав представили документы 82 пластических хирурга

За последний месяц в Азербайджане 82 пластических хирурга подали документы Министерство здравоохранения.

Как сообщает Report, информацию распространил Минздрав.

По информации, специальная инспекционная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования, в индивидуальном порядке, в присутствии лиц, представивших документы, проверит их подлинность.

Об окончательных результатах работы комиссии общественность будет подробно проинформирована.

Напомним, что сегодня завершился срок подачи практикующими пластическими хирургами документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности, в Министерство здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Son bir ayda 82 plastik cərrah sənədlərini Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edib, yoxlama aparılacaq

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