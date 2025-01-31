В Минздрав представили документы 82 пластических хирурга

За последний месяц в Азербайджане 82 пластических хирурга подали документы Министерство здравоохранения.

За последний месяц в Азербайджане 82 пластических хирурга подали документы Министерство здравоохранения.

Как сообщает Report, информацию распространил Минздрав.

По информации, специальная инспекционная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования, в индивидуальном порядке, в присутствии лиц, представивших документы, проверит их подлинность.

Об окончательных результатах работы комиссии общественность будет подробно проинформирована.

Напомним, что сегодня завершился срок подачи практикующими пластическими хирургами документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности, в Министерство здравоохранения.