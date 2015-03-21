В Либерии зафиксирован первый случай Эболы за 15 дней

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/Власти Либерии пытаются установить, каким образом жительница страны заразилась вирусом Эбола – после того как в течение двух недель в Либерии не были зарегистрированы новые случаи заболевания лихорадкой.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, глава либерийского штаба по борьбе с Эболой доктор Фрэнсис Катех подчеркнул, что женщина не ездила за границу, однако существует вероятность, что она встречалась с кем-то, кто недавно выезжал за пределы страны.

Согласно предписаниям ВОЗ, государство можно считать свободным от Эболы, если на его территории не зафиксировано ни одного нового заражения за 42 дня.

С начала вспышки крупнейшей в истории эпидемии Эболы 14 месяцев назад только в Либерии скончались более 4 тысяч заболевших.