    В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались

    Здоровье
    • 05 ноября, 2025
    • 09:56
    В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались

    В октябре текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) госпитализированы 98 человек с диагнозом отравление.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Мамед.

    По его словам, 94 пациента были выписаны домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

    44 пациента были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, 30 - уксусной кислотой, 5 - алкогольными напитками, 5 - укусами змей, 3 - в результате аллергических реакций, 2 - из-за едких растворов, 1 - фосфорорганическими соединениями, 3 - угарным газом и 5 - в результате анафилактического шока.

    Спасти жизни четверых человек (3 мужчин, 1 женщины) не удалось.

    Основными причинами летальных исходов стали анафилактический шок, отравление уксусной кислотой и интоксикация, вызванная приемом больших доз лекарственных препаратов.

