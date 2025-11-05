В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались

В октябре текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) госпитализированы 98 человек с диагнозом отравление.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Мамед.

По его словам, 94 пациента были выписаны домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

44 пациента были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, 30 - уксусной кислотой, 5 - алкогольными напитками, 5 - укусами змей, 3 - в результате аллергических реакций, 2 - из-за едких растворов, 1 - фосфорорганическими соединениями, 3 - угарным газом и 5 - в результате анафилактического шока.

Спасти жизни четверых человек (3 мужчин, 1 женщины) не удалось.

Основными причинами летальных исходов стали анафилактический шок, отравление уксусной кислотой и интоксикация, вызванная приемом больших доз лекарственных препаратов.