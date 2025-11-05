İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    KTM: Ötən ay zəhərlənən 98 nəfərdən dördü ölüb

    Sağlamlıq
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:28
    KTM: Ötən ay zəhərlənən 98 nəfərdən dördü ölüb

    Bu ilin oktyabr ayında Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə ümumilikdə 98 nəfər müxtəlif mənşəli zəhərlənmə diaqnozu ilə hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"a KTM-in mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, vaxtında aparılan düzgün müalicə tədbirləri nəticəsində 94 pasiyentin vəziyyəti stabilləşdirilib və onlar qənaətbəxş vəziyyətdə ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Pasiyentlərin 44-ü dərman preparatlarından, 30-u sirkə turşusundan, beşi spirtli içkilərdən, beşi ilan sancmasından, üçü allergik reaksiyalardan, ikisi yandırıcı məhlullardan, biri fosfor üzvi birləşmələrindən, beşi anafilaktik şokdan, üçü isə dəm qazından zəhərlənmə səbəbi ilə müalicəyə cəlb olunub.

    Üçü kişi, biri qadın olmaqla, dörd nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Ölüm hallarının əsas səbəbləri ağır dərəcəli anafilaktik şok, sirkə turşusu ilə zəhərlənmə və dərman preparatlarının yüksək dozada qəbulu nəticəsində yaranmış toksik vəziyyət olub.

    KTM Zəhərlənmə sorğu
    В КМЦ в октябре с отравлением поступили 98 человек, 4 скончались

    Son xəbərlər

    09:59

    Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Daxili siyasət
    09:58

    Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq

    Sosial müdafiə
    09:57

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün yol xəritəsi, fəaliyyət planımız var

    Xarici siyasət
    09:57

    BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    09:55

    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Daxili siyasət
    09:53
    Foto

    Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıb

    Fərdi
    09:50
    Foto

    Bakıda evakuator aşıb, yola yağ və yanacaq dağılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    09:48

    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatda 135 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:45
    Foto

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri özünə daha bir müşavir təyin edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti