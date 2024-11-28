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В Клинический медцентр в октябре с отравлением поступили 93 человека, 4 скончались

В Клинический медцентр в октябре с отравлением поступили 93 человека, 4 скончались В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 93 человека с отравлением, 4 из них скончались.
Здоровье
28 ноября 2024 г. 10:52
В Клинический медцентр в октябре с отравлением поступили 93 человека, 4 скончались

В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 93 человека с отравлением, 4 из них скончались.

Об этом сообщает Report со ссылкой на КМЦ.

Сообщается, что 42 пациента отравились лекарственными средствами, 20 - уксусной кислотой, пятеро - грибами. Четыре человека пострадали от укусов змей, один пациент был госпитализирован с синдромом Лайелла.

Шесть человек поступили в медцентр с аллергическими реакциями, трое отравились фосфорорганическими соединениями, двое - угарным газом, двое - от укуса насекомых. Несмотря на усилия врачей, четверо пострадавших скончались (двое мужчин и две женщины).

Причинами смерти стали отравление уксусной кислотой (два случая), синдром Лайелла и отравление грибами (по одному случаю).

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə səbəbi ilə 93 nəfər qəbul edilib, 4-ü ölüb

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