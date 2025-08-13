О нас

В импортированной из Японии в Азербайджан газировке выявлено несоответствие

В импортированной из Японии в Азербайджан газировке выявлено несоответствие В 600 единицах газированной воды с фруктовым вкусом, импортируемой из Японии в Азербайджан, обнаружено превышение массовой концентрации бензойной кислоты.
Здоровье
13 августа 2025 г. 15:15
В импортированной из Японии в Азербайджан газировке выявлено несоответствие

В 600 единицах газированной воды с фруктовым вкусом, импортируемой из Японии в Азербайджан, обнаружено превышение массовой концентрации бензойной кислоты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечается, что в рамках контрольных мероприятий также было установлено истечение срока годности 52,8 кг, 120 единиц молочных напитков, 36 кг, 72 единиц негазированной природной воды, 14,4 кг, 18 единиц фруктовых соков и 480 единиц безалкогольных напитков.

В связи с выявленным несоответствием были приняты соответствующие меры, непригодные для потребления продукты были уничтожены.

