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В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах

В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах
Здравоохранение
9 июля 2020 г. 15:56
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) 8 июля провели рейды на 158 объектах, действующих в Баку и регионах, в том числе 47 объектах общественного питания, 111 продуктовых магазинах.

Как сообщили Report в АПБА, субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в области безопасности пищевых продуктов, даны обязательные для исполнения указания и рекомендации просветительского характера.

На 84 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубых нарушений ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих субъектов предпринимательства были приняты административные меры.

В АПБА отметили, что и впредь будут проводить рейды на объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и в регионах, принимать самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке “Araz supermarket”in 7 mağazasında karantin qaydaları pozuldu

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