В Ханкенди скончалась 70-летняя жительница армянской национальности

Жительница Ханкенди армянской национальности скончалась в возрасте 70 лет.
Об этом Report сообщили в Минздраве.
По информации ведомства, Вера Агасян (1954 г.р.) скончалась 20 октября примерно в 9-10 утра.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности вследствие тромбоза легочной артерии.
Также отмечается, что специалисты Минздрава ранее проводили медицинский осмотр Веры Агасян, ей была оказана необходимая социальная помощь.