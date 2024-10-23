В Ханкенди скончалась 70-летняя жительница армянской национальности

Жительница Ханкенди армянской национальности скончалась в возрасте 70 лет.

Жительница Ханкенди армянской национальности скончалась в возрасте 70 лет.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, Вера Агасян (1954 г.р.) скончалась 20 октября примерно в 9-10 утра.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности вследствие тромбоза легочной артерии.

Также отмечается, что специалисты Минздрава ранее проводили медицинский осмотр Веры Агасян, ей была оказана необходимая социальная помощь.