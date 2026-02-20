Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Здоровье
    • 20 февраля, 2026
    • 18:18
    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    В Гёйгёльском районе временно ограничена деятельность предприятия, продукция которого могла стать причиной отравления 10 учеников.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    После инцидента в полной средней школе села Ашыглы специалисты проверили школьный буфет и предприятие, производящее кукурузные палочки под брендом "Elcan", которые употребляли дети.

    В буфете обнаружили продукцию с неразборчивой маркировкой и товары с истекшим сроком годности. Его деятельность временно ограничена.

    На производстве выявлены нарушения санитарных и технических требований: сырье, переработка и упаковка осуществлялись в одном помещении, оборудование было грязным и ржавым, не соблюдалась технологическая последовательность. Также использовались пищевые добавки и красители неизвестного происхождения.

    Работа предприятия ограничена, в отношении руководителя составлен административный протокол. Образцы продукции направлены на лабораторную экспертизу. Расследование продолжается.

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников
    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников
    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников
    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Гейгель отравление дети школьники кукурузные палочки
    Фото
    Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    18:27

    США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

    Другие страны
    18:22
    Фото

    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Здоровье
    18:09

    В Азербайджане инвестиции в сектор информации и связи увеличились в 2,3 раза

    ИКТ
    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    Лента новостей