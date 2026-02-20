В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

В Гёйгёльском районе временно ограничена деятельность предприятия, продукция которого могла стать причиной отравления 10 учеников.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

После инцидента в полной средней школе села Ашыглы специалисты проверили школьный буфет и предприятие, производящее кукурузные палочки под брендом "Elcan", которые употребляли дети.

В буфете обнаружили продукцию с неразборчивой маркировкой и товары с истекшим сроком годности. Его деятельность временно ограничена.

На производстве выявлены нарушения санитарных и технических требований: сырье, переработка и упаковка осуществлялись в одном помещении, оборудование было грязным и ржавым, не соблюдалась технологическая последовательность. Также использовались пищевые добавки и красители неизвестного происхождения.

Работа предприятия ограничена, в отношении руководителя составлен административный протокол. Образцы продукции направлены на лабораторную экспертизу. Расследование продолжается.