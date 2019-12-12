В Гяндже пресечена попытка поставки непригодного куриного мяса в донерные

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана на основе поступивших жалоб провели проверку в цехе по обработке куриного мяса, расположенном на улице Фархада Алиева, в 1-м микрорайоне в городе Гяндже.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверок выяснилось, что предприятие работает в антисанитарных условиях, без соблюдения требований технических нормативно-правовых документов в сфере продбезопасности и без регистрации на предмет соответствия нормам продовольственной безопасности.

Стало известно, что предприятие не следует требованиям нормативной документации при обработке куриного мяса (окорока), входящего в группу высокого риска, и распределении в различные донерные.

Были изъяты образцы и переданы в Лабораторию Института продбезопасности для проведения исследований. Деятельность предприятия была ограничена в рамках требований законодательства. По факту продолжается разбирательство.