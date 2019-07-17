В этом году в Азербайджане 34 из 343 зараженных ВИЧ были наркоманами

За 6 месяцев этого года в Азербайджане 2 557 человек были обследованы на предмет потребления наркотических средств и выявлено 1276 потребителей наркотиков, которые были взяты на соответствующий учет.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, согласно данным министерства здравоохранения Республиканского наркологического центра, на 31 декабря 2018 года на учете в Центре состояло 31 432 человека.

Из них 26 346 человек состоят на диспансерском, 5 086 - на профилактическом учете. Среди них 626 женщин, 227 токсикоманов, 21 872 (501 женщина) употребляющих инъекционные наркотики.

Согласно данным Центра борьбы со СПИД министерства здравоохранения, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения наркоманов ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев этого года 343 граждан Азербайджана заразились ВИЧ, из них 34 человека (9,9%) являются потребителями инъекционных наркотиков.