В этом году в Азербайджане проведен анализ 28 тыс. лекарственных средств

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В лаборатории по проверке качества лекарственных средств проведен анализ около 28 тыс. лекарственных средств".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель заведующего отдела по работе с фармацевтическими субъектами Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Парвиз Азизбеков.

Он отметил, что свыше 15 тыс. лекарственных получили положительную оценку, запрещен импорт 5 наименований лекарственных средств из-за несоответствия их показателей качества нормативным документам, утвержденным при государственной регистрации: "В целом это составило 33 534 пачки. Подготовлено и утверждено свыше 1000 нормативных документов. Инспекторами отдела по работе с фармацевтическими субъектами были взяты лабораторные образцы с 27 тыс. серий лекарственных средств, импортируемых в страну, и для проверки переданы в лабораторию по проверке качества лекарственных средств Центра".

П.Азизбеков подчеркнул, что согласно соответствующему указу президента, за прошлый год после введения ограничений на проведение проверок были проведены внеплановые проверки в 5 аптеках, предприняты соответствующие меры, о результатах было сообщено соответствующим полномочным органам.

Он добавил, что в отделе в течение года свыше 400 лекарственных средств прошли государственную регистрацию.