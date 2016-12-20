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    В этом году в Азербайджане проведен анализ 28 тыс. лекарственных средств

    Несоответствие свыше 3000 лекарственных средств устранено производителями и компаниями-импортерами

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В лаборатории по проверке качества лекарственных средств проведен анализ около 28 тыс. лекарственных средств".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель заведующего отдела по работе с фармацевтическими субъектами Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Парвиз Азизбеков. 

    Он отметил, что свыше 15 тыс. лекарственных получили положительную оценку, запрещен импорт 5 наименований лекарственных средств из-за несоответствия их показателей качества нормативным документам, утвержденным при государственной регистрации: "В целом это составило 33 534 пачки. Подготовлено и утверждено свыше 1000 нормативных документов. Инспекторами отдела по работе с фармацевтическими субъектами были взяты лабораторные образцы с 27 тыс. серий лекарственных средств, импортируемых в страну, и для проверки переданы в лабораторию по проверке качества лекарственных средств Центра". 

    П.Азизбеков подчеркнул, что согласно соответствующему указу президента, за прошлый год после введения ограничений на проведение проверок были проведены внеплановые проверки в 5 аптеках, предприняты соответствующие меры, о результатах было сообщено соответствующим полномочным органам.

    Он добавил, что в отделе в течение года свыше 400 лекарственных средств прошли государственную регистрацию. 

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