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В Египте выявили случаи "черной плесени"

В Египте выявили случаи "черной плесени" Семь случаев грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") выявлено в Египте
Здоровье
30 мая 2021 г. 23:28
В Египте выявили случаи черной плесени

Семь случаев грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") выявлено в Египте.

Как передает Report со ссылкой на Al Ahram, об этом сообщил ректор Университета Заказик Осман Шаалян.

По словам Шааляна, все случаи заражения диагностированы в провинции Шаркия у жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе после вызываемой коронавирусом болезни. "Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны", - рассказал ректор.

Споры "черной плесени" содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В организм человека грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких. Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие виды плесени, диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали гормоны или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Эта грибковая инфекция поражает носоглотку, глаза и легкие человека, а в случае с заразившимися коронавирусом чаще всего приводит к летальному исходу.

В Индии выявлено уже свыше 11 тыс. случаев заболевания мукормикозом.

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