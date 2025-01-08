В Джалилабадской центральной больнице впервые проведена операция акромиопластики

18:52

В Джалилабадской районной центральной больнице впервые проведена акромиопластика.

Как сообщает Report, 61-летней пациентке из Джалилабадского района, обратившейся в больницу с жалобами на боли в левом плече, был диагностирован разрыв вращательной манжеты.

Для устранения проблемы врачами было принято решение о проведении операции по восстановлению вращательной манжеты с использованием анкерных нитей.

Операцию успешно выполнил травматолог-ортопед Джалилабадской районной центральной больницы Эльнур Асланов. Уже на следующий день пациентка была выписана домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что данная операция (акромиопластика) проводится в рамках услуг обязательного медицинского страхования.