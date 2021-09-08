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В ДР Конго произошла вспышка менингита

В ДР Конго произошла вспышка менингита На северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории провинции Чопо произошла вспышка менингита
Здоровье
8 сентября 2021 г. 14:00
В ДР Конго произошла вспышка менингита

На северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории провинции Чопо произошла вспышка менингита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своем официальном портале.

"В Чопо выявлен 261 случай заболевания менингитом, умерли 129 человек, - говорится в заявлении для прессы. - Коэффициент смертности высокий - 50%", - сообщили в региональном представительстве.

В провинции при поддержке ВОЗ развернута и приступила к работе первая группа специалистов по оказанию помощи заболевшим, а также создан комитет по быстрому реагированию в целях не допустить распространения заболевания.

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Версия на английском языке Outbreak of meningitis in Congo
Версия на азербайджанском языке Konqoda meningit xəstəliyi yayılıb

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