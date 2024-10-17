В будущем вызов скорой помощи станет возможным через мобильное приложение e-tebib

12:15

В Азербайджане в будущем появится возможность вызова скорой помощи через мобильное приложение e-tebib.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель отдела управления процессами и контроля качества услуг ООО "Цифровые медицинские решения" Вугар Рамазанов.

Он отметил, что в приложении планируется функция отправки изображений и голоса. Также планируется внедрение в тестовом режиме пилотной системы, которая позволит автоматизировать рабочий процесс бригад скорой помощи и улучшит взаимодействие бригад с Центром вызовов 103.

По словам Рамазанова, еще одним нововведением станет функция, которая позволит во время вызова дистанционно обращаться к квалифицированным специалистам в режиме 24/7 для получения консультационной поддержки.