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В больнице модульного типа в Шуше гражданам будет оказываться целый ряд услуг 

В больнице модульного типа в Шуше гражданам будет оказываться целый ряд услуг  Заместитель председателя Правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Нигяр Байрамова ознакомилась с условиями, созданными в новой больнице модульного типа в Шуше.
Здоровье
14 октября 2021 г. 17:13
В больнице модульного типа в Шуше гражданам будет оказываться целый ряд услуг 

Заместитель председателя Правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Нигяр Байрамова ознакомилась с условиями, созданными в новой больнице модульного типа в Шуше.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве.

Н.Байрамова отметила, что сданная в эксплуатацию модульная больница в Шуше позволит гражданам бесплатно пользоваться медицинскими услугами в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования.

Руководитель Наримановского Медицинского центра Фазиль Алмамедов, переведенный в Шушинскую больницу модульного типа, проинформировал заместителя председателя Правления об условиях, созданных в больнице: "Больница оснащена централизованной системой генератора кислорода. В операционных и реанимационных палатах, а также во всех палатах есть кислородные подводки. В больнице будут оказываться неотложная медицинская помощь, поликлинические услуги, лабораторные и стационарные услуги, а также функциональная диагностика и услуги анестезиологи, реанимации".

По словам Ф.Алмамедова, кабинет функциональной диагностики оснащен портативным рентгенографическим аппаратом. В лаборатории медицинского учреждения возможно проведение общих и биохимических анализов. В больнице работают травматолог, общий хирург, кардиолог, ревматолог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики, средний и младший медицинский персонал, а также немедицинский персонал. В настоящее время в больнице имеется 9 коек. 

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Версия на азербайджанском языке Şuşadakı modul tipli xəstəxanada göstəriləcək tibbi xidmətlər açıqlanıb

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