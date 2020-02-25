В Баку зарубежные дипломаты обсудили связанные с коронавирусом вопросы

В бакинском офисе ООН для диппредставительств провели брифинг, связанный с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, на брифинге с участием более 60-ти дипломатов выступили резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и координатор ВОЗ по подготовке к чрезвычайным ситуациям на Южном Кавказе Василий Эсенаманов.

В.Эсенаманов коснулся проводимых при поддержке ВОЗ предупредительных мер против распространения коронавируса как в мире, так и в Азербайджане, а Л.Абдуллаева рассказала о мерах, осуществляемых соответствующими официальными структурами в связи с коронавирусом.

В заключение ответили на вопросы присутствующих, дали рекомендации, связанные с существующими рисками.