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В Баку зарубежные дипломаты обсудили связанные с коронавирусом вопросы

В Баку зарубежные дипломаты обсудили связанные с коронавирусом вопросы

В бакинском офисе ООН для диппредставительств провели брифинг, связанный с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, на брифинге с участием более 60-ти дипломатов выступили резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и координатор ВОЗ по подготовке к чрезвычайным ситуациям на Южном Кавказе Василий Эсенаманов. 

В.Эсенаманов коснулся проводимых при поддержке ВОЗ предупредительных мер против распространения коронавируса как в мире, так и в Азербайджане, а Л.Абдуллаева рассказала о мерах, осуществляемых соответствующими официальными структурами в связи с коронавирусом. 

В заключение ответили на вопросы присутствующих, дали рекомендации, связанные с существующими рисками.  

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