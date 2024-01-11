В Баку задержаны лица, продававшие в соцсетях опасные для здоровья БАДы для похудения

В Баку задержаны лица, продававшие в соцсетях опасные для здоровья препараты для похудения и другие биологически активные добавки.

В Баку задержаны лица, продававшие в соцсетях опасные для здоровья препараты для похудения и другие биологически активные добавки.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД) и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

На основе многочисленных жалоб сотрудники полиции совместно с экспертами АПБА провели расследование касательно продажи в социальных сетях некачественных и опасных для здоровья БАДов, незаконно ввезенных в страну.

По итогам расследования были задержаны подозреваемые в их продаже Джалал Гамидов (1993 г.р.) и Эльшан Мамедов (1994 г.р.).

Эксперты АПБА подтвердили содержание в составе данных пищевых добавок посторонних вредных химических веществ, опасных для здоровья человека. Наличие данных веществ в составе продукции также не было указано в информации на упаковке.

По факту продолжается расследование.

МВД и АПБА призывают граждан употреблять исключительно препараты, назначенные компетентными врачами.