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    В Баку прошел I Молодежный форум здоровья

    Форум продолжился обсуждениями

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Исполнительной власти Наримановского района, Медицинского центра "Sağlam Ailə" ("Здоровая семья"), Центра образования для молодежи и Управления молодежи и спорта Наримановского района прошел I Молодежный форум здоровья.

    Как сообщает Report, цель форума заключалась в призыве молодежи к здоровому образу жизни, оценке свободного времени, привлечении молодежи к спорту. Кроме того, в рамках форума отметили Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря.

    Форум продолжился обсуждениями.

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