В Баку прошел I Молодежный форум здоровья

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Исполнительной власти Наримановского района, Медицинского центра "Sağlam Ailə" ("Здоровая семья"), Центра образования для молодежи и Управления молодежи и спорта Наримановского района прошел I Молодежный форум здоровья.

Как сообщает Report, цель форума заключалась в призыве молодежи к здоровому образу жизни, оценке свободного времени, привлечении молодежи к спорту. Кроме того, в рамках форума отметили Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря.

Форум продолжился обсуждениями.