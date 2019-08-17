​В Баку ограничили работу молочного цеха

В Агентство продбезопасности Азербайджана поступила информация о том, что в цехе по производству молока и молочной продукции, расположенном в Сабунчинском районе Баку по адресу поселок Бакиханова, квартал 2578 и принадлежащем физическому лицу Мамедову Расифу Адибей оглу, не соблюдаются технические нормативы и санитарно-гигиенические требования.

Как сообщили Report в агентстве, на основе обращения был проведен осмотр цеха.

Было выявлено, что в действующем в антисанитарных условиях цехе производились молоко и молочная продукция под торговой маркой "Лерик". Несмотря на то, что на этикетках было указано, что продукция изготовлена из натурального коровьего молока, фактически при изготовлении продукции использовалось сухое молоко, что грубо нарушает права потребителей.

Во время проверок также выяснилось, что при производстве продукции использовались маргарин растительного происхождения "Sun 23" и пищевая добавка Е 235 "Натамицин" (антибиотик), но никакой информации об этом на этикетках не было.

На основе выявленных недочетов деятельность молочного цеха была ограничена, образцы продукции направлены в соответствующие лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана.

Разбирательства по факту продолжаются.