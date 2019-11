В Азербайджане утвержден новый стандарт производства одноразовых шприцов

В Азербайджане утвержден стандарт производства одноразовых стерильных шприцов для инъекций.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Институт стандартизации Азербайджана.

Целью этого решения является усовершенствование системы стандартизации Азербайджана, производство конкурентоспособного на местном и зарубежном рынке медицинского оборудования и приведение качества этих товаров в соответствие с международными нормами и правилами, в том числе обеспечение здоровья и жизни людей.

Для этого Институт стандартизации Азербайджана утвердил стандарт AZS 877: 2019 (ISO 7886-1: 2017) "Одноразовые стерильные шприцы для инъекций Часть 1: Ручные шприцы на основе международного стандарта ISO 7886-1:2017 "Sterile hypodermic syringes for single use - Part 1: Syringes for manual use" (Одноразовые стерильные шприцы для инъекций Часть 1: Ручные шприцы).

Новые стандарты вступили в силу с 1 ноября.