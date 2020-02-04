В Азербайджане растет число онкобольных

4 февраля весь мир отмечает Всемирный день борьбы с раком. Этот день был учрежден в 2005 году Международным союзом против рака.

Как сообщили Report в пресс-службе Минздрава Азербайджана, главная задача в учреждении этого дня заключается в том, чтобы направить внимание на эту глобальную проблему, а также донести до мировой общественности, какую опасность представляют раковые заболевания, ознакомить с новыми методами лечения с этим страшным недугом.

Несмотря на то, что установить причины появления раковых заболеваний все еще не представляется возможным, в результате раннего вмешательства удается предотвратить развитие примерно одной трети этих заболеваний.

"К сожалению, как и во всем мире, в Азербайджане растет число онкологических больных. Если в 2017 году в стране у 45,7 тыс. жителей был диагностирован рак, в 2018 – уже зарегистрировано 49,1 тыс. онкобольных. Вместе с тем, сейчас в стране насчитывается 17,6 тыс. больных, которые живут с новообразованиями пять и более лет", - сообщили в министерстве.

В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы с раком проходит под лозунгом "Я есть и буду".