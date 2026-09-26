Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 13:37
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО

    26 сентября с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Как сообщает Report, "Окончательным инвестиционным решением о полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" между SOCAR, XRG и TotalEnergies" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент TotalEnergies по разведке и добыче Николас Терраз и директор административного аппарата исполнительного офиса ADNOC/XRG Омар Аль-Сувайди.

    "Рамочным соглашением о стратегическом партнерстве между SOCAR и Comstock Resources" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и главный финансовый директор и президент компании Comstock Роланд Бернс.

    "Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и компанией Apollo о стратегическом партнерстве по инвестициям в проекты разведки и добычи upstream" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании Apollo Джонатан Бар.

    "Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и компанией Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) о сотрудничестве в сфере природного газа, СПГ, энергетической безопасности, развития энергетической инфраструктуры и проектов добычи" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании SEFE Александер Демидов.

    "Протоколом между SOCAR и итальянской компанией Eni S.p.A. о завершении операции по приобретению 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine в Республике Кот-д'Ивуар" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель компании Eni по Центральноазиатскому региону Сегер Хойтинк.

    "Соглашением между SOCAR и ExxonMobil о разведке, разработке и долевом разделе добычи нетрадиционных углеводородных ресурсов в бассейне Средней Куры Азербайджанской Республики" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и глобальный менеджер корпорации ExxonMobil по разведке нетрадиционных месторождений Кит Симпсон.

    "Соглашением о партнерстве на платформе Oracle Alloy между SOCAR и компанией Oracle" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и старший вице-президент компании Oracle по технологическому инжинирингу в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Джейсон Рис.

    "Соглашением о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и VNG" обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании VNG AG Константин Герцог фон Ольденбург.

    "Договором о трехстороннем совместном предприятии между Фондом развития бизнеса Азербайджана и индийской компанией UFlex Group" обменялись председатель правления Фонда развития бизнеса Азербайджана Ульви Мансуров и председатель совета директоров и генеральный директор UFlex Group Ашок Чатурведи.

    "Соглашением о стратегическом партнерстве и инвестиционных рамках между Министерством экономики Азербайджанской Республики и компанией Carlsberg Group" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и исполнительный вице-президент Carlsberg Group по Центральной и Восточной Европе и Индии Никос Калайцидакис.

    "Инвестиционным договором между полномочной структурой Свободной экономической зоны Алят и компанией Hong Kong Renteng International Trade Co. Limited обменялись председатель правления полномочной структуры Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров и председатель правления компании Hong Kong Renteng International Trade Co. Limited Ян Сюэрень.

    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
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    II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda 11 sənəd mübadilə edilib - YENİLƏNİB
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    Documents signed as part of 2nd Azerbaijan International Investment Forum exchanged - Update
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